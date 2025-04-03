«У вас не получится сделать из нас европейцев»: оппозиция ответила Санду на арест главы Гагаузии

Олег Кравцов.  
03.04.2025 09:13
  (Мск) , Москва
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Гагаузия, Дзен, Молдова, Оппозиция, Политика, Политические репрессии


Сегодня в Молдове установился тоталитарный режим и абсолютная диктатура.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила депутат парламента Молдовы, представитель оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.


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Давая оценку аресту главы Гагаузии Евгении Гуцул, она отметила, что пытается верить в честное правосудие.

«Но мы вынуждены констатировать, что власть, судебная система, вся юстиция и ветви власти полностью захвачены партией PAS. Они узурпировали наше государство, и ожидать каких-то справедливых решений уже сложно», – сказала Таубер в интервью «Известиям».

Она напомнила, что тоже провела три месяца тюрьме.

«Да, мы за дружбу с Россией. И как бы на нас ни давили, мы будем продолжать это говорить и отстаивать те ценности, которые важны для нашего народа. Вопрос не только в экономических отношениях, цене на газ, социальных проектах, которые Россия внедряет в нашей стране, несмотря на очень холодный диалог с официальным Кишиневом.

Вопрос в том, что наши народы дружат и нуждаются друг в друге. У нас общая культура, ценности, и мы будем все вместе в этом году праздновать 80-летие Великой Победы. Поэтому у них не получится помешать дружбе наших народов и сделать из нас европейцев. Референдум это очень четко показал», – подчеркнула политик.

По ее словам, президент буквально ненавидит Евгению Гуцул и всю Гагаузию, потому что более 95% жителей региона сказали нет еврореферендуму и Майе Санду.

«Это ее личная месть. Ей нужно зачистить оппозицию перед парламентскими выборами. Они прекрасно понимают, что кресла под ними уже шатаются и другого выхода, кроме как закрыть рот оппозиции, у них нет. Но мы с вами прекрасно знаем на примерах истории, чем заканчивали тоталитарные режимы. А сегодня в нашей стране действительно установились тоталитарный режим и абсолютная диктатура», – резюмировала Таубер.

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