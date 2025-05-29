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Если президент США реально хочет мира, как он постоянно декларирует, он должен прекратить поддерживать Киев.

Об этом полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый быстрый способ закончить этот конфликт, это чтобы президент Трамп прекратил любую помощь киевскому режиму. Просто скажите: пока вы не будете готовы к честным переговорам, никакой помощи, никакой поддержки. Во-вторых, вывести всех американских военных и гражданских специалистов из Украины и четко дать понять, что мы уходим. Мы больше не поддерживаем это», – сказал Макгрегор.

Он уверен, что ЕС не сможет компенсировать военную помощь США.

«Почему это должно положить конец конфликту? Потому что европейцы не смогут компенсировать то, что делаем мы. Они не смогут занять наше место. Европейцами придется сказать: на этом этапе нам придется договариваться с русскими. И я думаю, что так и будет», – подчеркнул Макгрегор.

Он считает, что «нейтралитет был бы лучшим решением, но русские уже не поверят», и на это у них есть все основания.