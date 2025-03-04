У США всё готово для устранения Зеленского – Арестович

Вадим Москаленко.  
04.03.2025 18:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Владимир Зеленский стал препятствием для руководства США, и теперь его будут устранять тем или иным способом.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский стал препятствием для руководства США, и теперь его будут устранять тем или...

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«На Зеленского покатят бочку по полной. Уже покатили, там идет подогрев общественного мнения. Но когда наши телеграм-каналы печатают: «О боже, какая антиукраинская истерия», это такая антиукраинская кампания, ай-яй-яй. Ребята, это не антиукраинская, даже не антизеленская.

Это против политики, которую проводит Зеленский внутри и снаружи. Преследование церкви, преследование языковых групп, избиение граждан, тюрьма, концлагерь, в который он страну превратил. Даже артистам запретили выезжать. Из Северной Кореи легче выехать, чем из современной Украины», – сказал Арестович.

«Они все это знают. Это принципиально противоречит их ценностям, их позиции, их политике. И они прямо говорят, он, Зеленский, препятствие для реализации нашей политики. На дипломатическом языке, когда такая страна, как Штаты, говорит: «Мы считаем это препятствием», дальше идет только одно. Препятствие будут устранять.

Никто не позволит противостоять американской политике. Устранять, понятное дело, не в физическом смысле. Его будут дезавуировать, публикуя данные, которые сделают его нерукопожатым в кратчайшие сроки.

Впрочем, он еще может переиграть, извиниться, подписать сделку, но чтобы Зеленский извинился, вы же понимаете, это абсолютно нереально», – добавил он.

По мнению Арестовича, теперь руководство США будет чуть ли не ежедневно публиковать какой-то компромат на Зеленского, обрушая его репутацию всё сильнее.

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