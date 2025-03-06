У США все еще нет никакого мирного плана – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
06.03.2025 13:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 452
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Соединенные Штаты еще не выработали единого плана по Украине, который они могли бы представить.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соединенные Штаты еще не выработали единого плана по Украине, который они могли бы представить....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я несколько раз говорил в наших эфирах, когда говорили: «Вот, у американцев есть план, у Трампа есть план». Я постоянно говорил: «У них нет плана. У них еще нет плана, план они будут нарабатывать». Помните, сколько в декабре: «Появился какой-то план? Вот, это план Келлога, давайте его обсуждать. А вот это вот план Трампа» и так далее. Это же постоянно звучало у нас в разных информационных лентах, почти на каждом сайте, телеграм-канал, я постоянно говорил о том, что пока еще плана нет, давайте не спешить.

Вот сейчас только начнут нарабатывать план. Были разного рода предложения, некоторые очень даже фантастические, но в данной ситуации сейчас начнется работа над согласованием, то есть Украина скажет: «Мы с этим не согласны, с этим не согласны, с этим не согласны».

Вашингтон скажет: «Окей, мы вас услышали», и дальше будут работать. Потом группа, которая будет нарабатывать какие-то предложения на переговоры с Россией, скажет: «А вот тут у Украины есть особое мнение», и там уже будут взвешивать в Вашингтоне – это мнение удовлетворяет интересы Соединенных Штатов или нет», – заявил Бондаренко.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить