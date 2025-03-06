У США все еще нет никакого мирного плана – украинский политолог
Соединенные Штаты еще не выработали единого плана по Украине, который они могли бы представить.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я несколько раз говорил в наших эфирах, когда говорили: «Вот, у американцев есть план, у Трампа есть план». Я постоянно говорил: «У них нет плана. У них еще нет плана, план они будут нарабатывать». Помните, сколько в декабре: «Появился какой-то план? Вот, это план Келлога, давайте его обсуждать. А вот это вот план Трампа» и так далее. Это же постоянно звучало у нас в разных информационных лентах, почти на каждом сайте, телеграм-канал, я постоянно говорил о том, что пока еще плана нет, давайте не спешить.
Вот сейчас только начнут нарабатывать план. Были разного рода предложения, некоторые очень даже фантастические, но в данной ситуации сейчас начнется работа над согласованием, то есть Украина скажет: «Мы с этим не согласны, с этим не согласны, с этим не согласны».
Вашингтон скажет: «Окей, мы вас услышали», и дальше будут работать. Потом группа, которая будет нарабатывать какие-то предложения на переговоры с Россией, скажет: «А вот тут у Украины есть особое мнение», и там уже будут взвешивать в Вашингтоне – это мнение удовлетворяет интересы Соединенных Штатов или нет», – заявил Бондаренко.
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