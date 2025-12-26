У порошенковцев истерика: Трамп раздавит Зеленского на предстоящей встрече

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В слитом в сеть плане урегулирования конфликта на Украине ничего не сказано о территориальной целостности и границах 1991-го года, а на анонсированной встрече в США президент Дональд Трамп будет давить на просроченного диктатора Владимира Зеленского, чтобы тот принял российские условия.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Петра Порошенко Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что меня беспокоит, что в этом документе никоим образом не прописано уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Это официальная позиция, кстати, не только Украины и европейских партнеров, но и Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Поэтому, на мой взгляд, этими фактами тоже не стоит пренебрегать… Я еще раз напомню заявление Трампа, которое он сделал еще пару недель назад. Он сказал, что он встретится со сторонами переговоров, то есть в том числе с украинским президентом, в случае, если текст соглашения будет согласован. По состоянию на сегодня ни одного текста соглашения между всеми сторонами не согласовано, поэтому я не понимаю логику такой встречи», – переживал он.