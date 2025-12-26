У порошенковцев истерика: Трамп раздавит Зеленского на предстоящей встрече
В слитом в сеть плане урегулирования конфликта на Украине ничего не сказано о территориальной целостности и границах 1991-го года, а на анонсированной встрече в США президент Дональд Трамп будет давить на просроченного диктатора Владимира Зеленского, чтобы тот принял российские условия.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Петра Порошенко Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что меня беспокоит, что в этом документе никоим образом не прописано уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Это официальная позиция, кстати, не только Украины и европейских партнеров, но и Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Поэтому, на мой взгляд, этими фактами тоже не стоит пренебрегать…
Я еще раз напомню заявление Трампа, которое он сделал еще пару недель назад. Он сказал, что он встретится со сторонами переговоров, то есть в том числе с украинским президентом, в случае, если текст соглашения будет согласован.
По состоянию на сегодня ни одного текста соглашения между всеми сторонами не согласовано, поэтому я не понимаю логику такой встречи», – переживал он.
«Я боюсь, как бы эта встреча не превратилась в то, что Трамп будет использовать ее для давления на украинского президента, для того, чтобы пойти на определенные уступки и согласиться на российские хотелки.
Поэтому, мне кажется, надо достаточно осторожно относиться к предстоящей встрече и не считать, что сам факт встречи может решить все наши проблемы.
Поверьте мне, к большому сожалению, на сегодня есть соблазн, в том числе, у администрации президента Трампа – решать все вопросы только за счет украинской стороны, не за счет агрессора», – вещал Елисеев.
