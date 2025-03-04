У нас слабые позиции. Моду диктуют Путин и Трамп – генерал бундесвера

Страны Европы слишком сильно полагались на США в предыдущие годы, что привело к тому, что у них сегодня нет собственной дипломатии.

Об этом в интервью немецкой журналистке Ясмин Косубек завил отставной генерал бундесвера, экс-советник бывшего канцлера Ангелы Меркель Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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