У нас слабые позиции. Моду диктуют Путин и Трамп – генерал бундесвера
Страны Европы слишком сильно полагались на США в предыдущие годы, что привело к тому, что у них сегодня нет собственной дипломатии.
Об этом в интервью немецкой журналистке Ясмин Косубек завил отставной генерал бундесвера, экс-советник бывшего канцлера Ангелы Меркель Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Какую роль Германия в настоящее время играет во внешней политике, в том числе и в ЕС? Ну у Германии сейчас очень, я бы сказал, очень слабая позиция. Это, конечно, также связано с формированием правительства Германии. На данный момент мы не можем действовать так, как могли бы во внешней политике. И, конечно же, за последние три года мы не придали большого значения внешней политике, связанной с войной на Украине.
На самом деле мы очень, очень сильно полагались на американскую администрацию Байдена в последние три года, а также очень сильно в украинском конфликте на Зеленского, а не на Россию. Или вообще пытались путем переговоров выйти из этой войны. На самом деле мы сейчас находимся в действительно очень плохом положении, и это также ясно видно из того, что переговорные инициативы сейчас исходят от Великобритании и Франции… Но законодатели моды, директивы исходят из Вашингтона и Москвы, и вы должны это четко видеть. Я бы хотел, чтобы европейцы могли проложить себе путь к развитию, но на самом деле они не являются создателями вещей. Это сейчас Путин и Трамп», – заявил Вад.
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