Тысячи погибших и пропавших без вести в Курской области! Зачем мы туда пошли – боевик Мосийчук
Решение вторгнуться в Курскую область было ошибочным для ВСУ – Украина не получила ничего, но потеряла и продолжает терять тысячи солдат погибшими и пропавшими без вести.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пошли на Суджу, где нету нихрена, ничего не дает, куча погибших и так далее, пропавших без вести – вон, меня матери в чат пригласили, я читать не могу, понимаете? Тысячи пропавших без вести, тысячи в Курской области!
Нам втюхивают, что это понадобится – теперь последняя версия голубцов с Банковой о том, что понадобится эта территория Курской области для давления на Путина при переговорах.
Что-то мне подсказывает, что Путин вообще не сядет за стол переговоров, пока в Курской области находятся наши войска. Поэтому их там и держат, поэтому и контрнаступление началось, на 5 километров продвинулись…», – негодовал он.
«Цель этого наступления, стратегически что это должно дать? Мы под Покровском теряем каждый день территории, каждый день все приближается и приближается к Днепропетровской области. Аналитики говорят, что нам надо в 10 раз увеличить войска, чтобы остановить россиян на Покровском направлении, а мы наступаем в непонятном направлении под Суджей», – злился Мосийчук.
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