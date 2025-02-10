Тысячи погибших и пропавших без вести в Курской области! Зачем мы туда пошли – боевик Мосийчук

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Решение вторгнуться в Курскую область было ошибочным для ВСУ – Украина не получила ничего, но потеряла и продолжает терять тысячи солдат погибшими и пропавшими без вести.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пошли на Суджу, где нету нихрена, ничего не дает, куча погибших и так далее, пропавших без вести – вон, меня матери в чат пригласили, я читать не могу, понимаете? Тысячи пропавших без вести, тысячи в Курской области! Нам втюхивают, что это понадобится – теперь последняя версия голубцов с Банковой о том, что понадобится эта территория Курской области для давления на Путина при переговорах. Что-то мне подсказывает, что Путин вообще не сядет за стол переговоров, пока в Курской области находятся наши войска. Поэтому их там и держат, поэтому и контрнаступление началось, на 5 километров продвинулись…», – негодовал он.