Продолжение конфронтации с Россией не имеет ничего общего со стратегическими целями президента США Дональда Трампа.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский ведёт себя так, потому что у него есть поддержка не только в Париже и Лондоне, но и в Вашингтоне и, к сожалению, всё чаще в Берлине.

Трамп должен ясно дать понять, что он больше не будет поддерживать этот конфликт. Как только он это сделает и прекратит любую военную помощь Украине, я думаю, Зеленский и его друзья начнут набивать свои чемоданы деньгами и искать самолёты, поезда и автомобили, чтобы уехать из Украины.

Эти люди коррумпированы. Люди в Вашингтоне, которые его поддерживают, это те же люди, которые помогли развязать войну на Украине, они не заслуживают никакого внимания.

Трамп знает, что американцы совершенно не заинтересованы в том, чтобы воевать с кем-то из-за Украины. Так что ему нужно отмахнуться от Зеленского, как от назойливой мухи, и перестать обращать внимание на голоса в Вашингтоне, которые набивают карманы деньгами, благодаря этой ужасной войне», – сказал Макгрегор.