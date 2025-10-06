Трамп зажал нормальные ракеты, а русские убили нашу ПВО – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
06.10.2025 18:43
  Киев
Пока Россия модернизировала свои «Искандеры» и «Кинжалы», снизив эффективность украинского ПВО «Patriot» с 40 до 6%, США тормозят с поставками Украине ракет даже для устаревших самолетов F-16.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп вообще сам по себе ведет себя очень зависимо от российской позиции и Путина… Мы до сих пор не получаем ракеты JASSM воздух-земля, очень нам необходимые к F-16.

Вообще, F-16, он сам по себе старый самолет, но можно поправлять ситуацию вооружением к нему, более современным. А американцы этого не делают, ракеты там ERAM, которые к концу года или где-то к началу следующего года, и все это в светлую перспективу.

Батареи «Patriot», которые Трамп обещал, – это только весна следующего года», – переживал укро-генерал.

«Опять-таки мы видим, что россияне модернизируют программное обеспечение баллистических ракет «Искандер». Это значит, и ракеты, которые, те же Искандер, запускаются с МИГ-31, «Кинжалы». И эффективность работы наших батарей «Patriot» упала с 40% до 6%», – заключил Романенко.

