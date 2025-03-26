Трамп «решала» или клоун? Момент истины близок

Катя Добрина.  
26.03.2025 21:58
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Зерно, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Реакция Зеленского на результаты переговоров в Эр-Рияде говорит о том, что он все еще надеется увильнуть от выполнения договоренностей. Но обмануть США ему вряд ли удастся.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Реакция Зеленского на результаты переговоров в Эр-Рияде говорит о том, что он все еще...

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«Ожидать следует всего. Мы, конечно, не должны рассчитывать, что сейчас сразу всё прольется золотым дождем в нашу сторону. По крайней мере, есть определённые обязательства, которые мы будем выполнять. И, прежде всего, мы должны увидеть, как будет проходить процедура вывода из-под санкций наших компаний и банков, которые обслуживают «зерновую сделку».

Потому что ни один корабль не тронется с места, пока не будет загружен. А чтобы он был загружен, необходимо предварительно провести соответствующее банковские операции. Они и позволят решить, будет ли это реальностью – или это по-прежнему останется на уровне обещаний», – отметил он.

По его оценке, если «зерновая сделка» получит документальное обеспечение и банковское обслуживание, это уже будет сигналом серьезности намерений и подхода.

«Хочется верить, по крайней мере, что вот гарантии США, которые мы на этот раз получили, они обеспечат условия. И если Зеленский не хочет международного скандала, он должен реагировать на это решение. Но и США, конечно, должны контролировать своего главного контрагента в этой сделке. То есть, Зеленский, который нарывается на очередной скандал, фактически может получить больше, чем скандал.

Тем более, что стоит вопрос о проведении выборов. США потребовали в течение ближайших нескольких месяцев провести подготовку и проведение выборов и в Верховную раду, и президента. Поэтому Зеленскому придется соответствующим образом себя вести, иначе может прилететь и туда, и туда», – заключил Поляков.

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