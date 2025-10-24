«Трамп припрячет «Томагавки» до «лучших времён», когда всё здесь будет разрушено» – укро-эксперт
На данный момент инициатива передачи Киеву американских ракет «Томагавк» временно неактуальна.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Для меня сейчас всё выглядит таким образом: «Томагавки» мы сейчас не получим. «Томагавк» остаётся символом, который будет применён в последний момент, когда всё остальное будет разрушено.
То есть если санкции не сработают, если Россия не поймёт, что это последний шанс для России выйти.
Я думаю, что когда-то историки ещё будут изучать ситуацию, когда фактически Трамп полгода давал Путину хороший выход из ситуации», – валял дурака Харебин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: