На данный момент инициатива передачи Киеву американских ракет «Томагавк» временно неактуальна.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политконсультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для меня сейчас всё выглядит таким образом: «Томагавки» мы сейчас не получим. «Томагавк» остаётся символом, который будет применён в последний момент, когда всё остальное будет разрушено.

То есть если санкции не сработают, если Россия не поймёт, что это последний шанс для России выйти.

Я думаю, что когда-то историки ещё будут изучать ситуацию, когда фактически Трамп полгода давал Путину хороший выход из ситуации», – валял дурака Харебин.