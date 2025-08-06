Трамп превратит ЕС в Украину-2 и бросит в топку войны – эксперт

Максим Столяров.  
06.08.2025 17:29
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Америка добилась перевода Европы из «партнёров и союзников» в полное вассальное состояние.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «День», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Америка добилась перевода Европы из «партнёров и союзников» в полное вассальное состояние. Об этом...

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«После Второй мировой войны, когда континентальная Европа потерпела поражение (и Британия, хоть она и числится страной-победительницей), США тогда прибрали Западный мир к своим рукам. Чтобы укрепить свою власть, они их покупали…

А теперь ситуация изменилась, по этой схеме управлять миром американцы не могут – нет, теперь вы наши товары будете принимать без пошлин, а за то, что продаёте товары у нас и наживаетесь, вы все будете платить нам дань. Иначе американцы уже своё лидерство удержать не могут.

И здесь им удалось европейцев продавить, и европейцы никуда не делись. Европейцы были партнёрами и союзниками, которых Америка подкупала, подкармливала, чтобы они её слушались. А сейчас Трамп смог перевести европейцев в разряд именно вассалов, зависимых структур, которые платят своему сюзерену дань. Не будешь платить – лишишься власти в отведённом княжестве. Как во времена Золотой орды – лишишься ярлыка», – сказал Шишкин.

«Это совершенно другая система отношений. Вот, чего удалось добиться Трампу. И для нас важно, под какие цели это делается – под то, чтобы бросить Европу в топку войны, превратить ЕС в Украину номер два и т.д.? Это уже как решат. Могут так решить, а могут не так», – добавил эксперт.

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