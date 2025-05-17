Трамп предложит Зеленскому исчезнуть навсегда – прогноз
Администрация Дональда Трампа предложит украинскому диктатору Владимиру Зеленскому сохранение жизни и изменение внешности.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Что касается Зеленского, так он, извините, самоустранился от всех серьёзных дел практически сразу, как только появился на линии боевого соприкосновения и начал объяснять нацистским боевикам, с которыми там встречался, что он «не лох». Стало ясно, что он именно лох, что он никто и звать его никак. Потому что, если бы он действительно был президентом, верховным главнокомандующим, то, наверное, даже не отдавал приказания этим людям, а дал бы приказ тем, кто занимается их снабжением, чтобы они это снабжение прекратили. И на этом эта группа боевиков кончилась.
Если он даже таких вещей не понимает, то кто ему, доктор? Соответственно, если не знает, что делать в его должности, то действительно, оказывается не удел, и не потому, что его отстраняют, а потому, что он самоустранился», – пояснил политикксперт.
По его словам, переговоры в Стамбуле показали «степень адекватности» коллективного Запада: когда российская делегация ждала украинскую во дворце Долмабахче, премьер-министр Великобритании Стармер рассказывал, что Путин не хочет мира и стремится сорвать переговоры.
«Наши переговоры вряд ли приблизят выборы на Украине, потому что противник всё равно не будет подписывать ничего обязующего. А вот для соединённых государств Америки выборы действительно важны. Именно потому, что когда на кону деньги, нужен кто-то, кто за эти деньги отвечает. Поэтому мне представляется с хорошей вероятностью, что Трамп может настоять на выборах. А что он даст взамен Зеленскому? Для того выборы – это действительно полностью гарантированное поражение. Я так подозреваю, что это будет его жизнь. Сбежать куда-то живым, да ещё и получить пластическую операцию – это для него будет редкостной удачей», – заключил Вассерман.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: