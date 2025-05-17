Администрация Дональда Трампа предложит украинскому диктатору Владимиру Зеленскому сохранение жизни и изменение внешности.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Зеленского, так он, извините, самоустранился от всех серьёзных дел практически сразу, как только появился на линии боевого соприкосновения и начал объяснять нацистским боевикам, с которыми там встречался, что он «не лох». Стало ясно, что он именно лох, что он никто и звать его никак. Потому что, если бы он действительно был президентом, верховным главнокомандующим, то, наверное, даже не отдавал приказания этим людям, а дал бы приказ тем, кто занимается их снабжением, чтобы они это снабжение прекратили. И на этом эта группа боевиков кончилась.

Если он даже таких вещей не понимает, то кто ему, доктор? Соответственно, если не знает, что делать в его должности, то действительно, оказывается не удел, и не потому, что его отстраняют, а потому, что он самоустранился», – пояснил политикксперт.