Трамп потребовал новых полномочий, чтобы выступить против РФ во всеоружии

Максим Столяров.  
01.08.2025 18:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Скоро Дональд Трамп получит расширенные полномочия – и займёт строго антироссийскую позицию.

Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинсс заявил бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате Джим Джатрас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Скоро Дональд Трамп получит расширенные полномочия – и займёт строго антироссийскую позицию. Об этом...

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«Законопроект Линдси Грэма-Блюменталя, который сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе, скорее всего, будет принят. Потому что он дает ему [Трампу] еще больше полномочий, чем сейчас, в отношении тарифов, чтобы начать вводить санкции против других стран. Не только против России, но и против Китая, Индии, Бразилии и, не знаю, Марса, всех, против кого вы захотите ввести санкции.

И это также даст ему широкие полномочия по отказу от санкций. Он не обязан вводить санкции против какой-либо страны, если не хочет этого делать. Я думаю, это понравится его императорскому величеству, и у него будет еще больше полномочий делать то, что он хочет», – сказал Джатрас.

«Но это означает, что он будет твердо стоять на той позиции, которую мы занимаем с начала конфликта. Не только в 2022 году, но и в 2014 году, когда произошел переворот в Киеве. И я думаю, что на этом все закончится.

Так что, как я уже говорил, она возвращает мяч на сторону Москвы. Как они отреагируют теперь, когда иллюзия какого-либо мирного урегулирования полностью развеялась, что они будут делать, не питая больше надежды на то, что будет какое-то разумное ожидание мирного урегулирования?», – подытожил эксперт.

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