Трамп поручил помощникам готовить созвон с Путиным. Что американцы могут предложить Москве?

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CNN сообщает, что Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным уже в ближайшие дни после сегодняшней инаугурации

По данным источников канала, одной из целей беседы со стороны Трампа является обсуждение личной встречи с российским лидером в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец конфликту на Украине.

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Издание напоминает, что еще будучи кандидатом, Трамп обещал положить конец противостоянию в течение одного дня после приведения к присяге. «Но накануне инаугурации, когда мало что указывает, что почти трехлетний конфликт близится к завершению, можно с уверенностью сказать — он нарушит это обещание», – считает CNN.

Вместо этого Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который может быть реализован в первые месяцы его президентства — в том числе путем прямого разговора с Путиным.

Чиновники из команды Трампа по национальной безопасности начали работать над подготовкой телефонного разговора с Путиным несколько недель назад. Пока неясно, была ли окончательно определена дата беседы.

Как только Трамп вступит в должность, американские и российские официальные лица смогут всерьез приступить к работе по организации личной встречи. Будущий президент заявил, что переговоры уже ведутся, но Кремль сказал, что будет ждать, пока Трамп вступит в должность, чтобы начать официальную подготовку. Швейцария, Венгрия, Словакия и Сербия заявили, что готовы принять гостей.

По словам конфидентов CNN, любые переговоры между Трампом и Путиным, что бы на них не обсуждалось, самим своим фактом будут отражать резкий отход от подхода президента Джо Байдена. Тот не разговаривал с президентом России напрямую почти три года.

«Трамп смотрит на вещи по-другому. По словам человека, знакомого с ходом его мыслей, он считает, что прямое взаимодействие с Путиным — это именно то, что нужно для поиска решения, способного положить конец противостоянию», – отмечается в материале.

CNN также напоминает на тот туман, которым окутана тактика и стратегия новой администрации на украинском направлении.

В частности, пока неизвестно, в каком объеме Трамп планирует продолжать стратегию администрации Байдена по предоставлению Киеву оружия и разведданных, и — помимо противодействия приему Украины в НАТО — он не сказал, на какие гарантии безопасности готов согласиться, чтобы удовлетворить Владимира Зеленского.

Трамп также не уточнил, кто будет платить за восстановление Украины, хотя, судя по его прошлым комментариям, это вряд ли будут Соединенные Штаты, делает вывод американский телеканал.

Напомним, выступая вчера поздним вечером на митинге своих сторонников в Ващингтоне, Трамп подтвердил, что собирается провести телефонный разговор с Путиным вскоре после инаугурации. Также он повторил свой тезис о необходимости срочной финализации войны на Украине, обвинив в ее развязывании своих предшественников.

«Они правили так плохо, что мир оказался на пороге Третьей мировой. Этого не будет», – заверил Трамп.

Тем временем, как пишет влиятельная либеральная газета The New York Times, Трамп может предложить России перемирие в обмен на сохранение фактического контроля над уже занятыми 20% территории Украины, а также размещение миротворцев и создание демилитаризованной зоны по «корейскому варианту» перемирия 1953 года

Контроль за выполнением соглашения в таком случае, как указывает газета, могут передать «миротворческим силам» из Великобритании, Германии и Франции.

Впрочем, Россию вряд ли устроит такой состав миротворцев, поскольку Москва не доверяет политикам из указанных стран, считая их «недружественными».

Тем не менее, сама идея с миротворцами и буферной зоной, при определенных обстоятельствах может оказаться рабочей, а персональный состав стран, которые отправят туда свои контингенты – предметом торга между сторонами переговоров.

На решительный настрой Трампа недвусмысленно намекает и приуроченная к инаугурации обложка свежего номера журнала Time. На ней избранный президент США сметает со стола не только документы Байдена, но даже и его очки. На пол летит и телефон с президентского стола.