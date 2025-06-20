Трамп перед выбором – и оба варианта плохие: Вашингтон призывают не лезть в иранский капкан

На фоне переноса Трампом на две недели принятия окончательного решения о целесообразности военного удара по Ирану, британский журнал The Economist уже не так уверен в позитивном для Израиля и США финале военного противостояния с Тегераном и задается вопросом: «Где закончится война между Ираном и Израилем?» Ответ на этот вопрос интересен: по мнению редакции – «в куда худшем месте, если Дональд Трамп вмешается слишком поспешно».

Издание напоминает, что иранские прокси из террористической группировки ХАМАС за минувшие 20 месяцев убили почти 1200 израильтян, Израиль же за это время успел повоевать в Газе, Ливане, Сирии и Йемене.

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Журнал прогнозирует, что нынешняя война между Израилем и Ираном изменит Ближний Восток, так же как арабо-израильские войны в 1948–1973 годах.

«Пока президент Дональд Трамп колеблется между переговорами с Ираном и отправкой американских самолетов и ракет для бомбардировки этой страны, возникает вопрос: будет ли эта первая война между Ираном и Израилем также последней, создав тем самым пространство для новой региональной перестройки, основанной на экономическом развитии? Или же она приведет к серии ирано-израильских войн, которые погрузят Ближний Восток в годы, если не десятилетия, дальнейшего насилия?», – говорится в публикации.

Израильтяне сосредоточены на надвигающейся угрозе Ирана, обладающего ядерным оружием. Израиль утверждает, что он действовал сейчас, потому что Иран якобы стремительно продвигается к созданию бомбы под прикрытием переговоров с Америкой о вооружениях. Западные спецслужбы менее уверены в этом. А американская разведка и вовсе это отрицает.

По мнению редакции журнала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сталкивается с серьезной проблемой. Чтобы устранить угрозу, он должен уничтожить средства Ирана для создания бомбы или лишить его желания ее приобрести.

Война с Ираном вряд ли приведет к достижению любой из этих целей, считает The Economist

«Даже если Израиль разрушит инфраструктуру Ирана, отсрочив тем самым день, когда тот сможет завершить создание оружия, он не сможет уничтожить накопленные за десятилетия знания и опыт. И вместо того, чтобы устранить стремление иранского режима к созданию ядерного оружия, израильские удары, скорее всего, удвоят его», – опасается британский журнал.

Решение Нетаньяху заключается в том, чтобы побудить иранцев подняться и свергнуть Исламскую Республику. Он рассчитывает, что новый режим, скорее всего, будет менее воинственным и менее приверженным ядерной программе.

«Но Израиль может только создать условия, благоприятные для смены режима; он не может устроить переворот с воздуха. Кроме того, никто не знает, насколько новое правительство будет действительно готово заключить мир с Израилем или отказаться от ядерных амбиций, которые, в конце концов, начались еще при шахе», – отмечает далее журнал.

Вывод The Economist таков: «единственное, что находится под прямым контролем Израиля, — это выиграть время, задержав развитие технических возможностей Ирана по созданию бомбы. Если через несколько лет Иран возобновит свою ядерную программу, Израилю придется снова проводить операцию. Препятствия на пути к успеху, безусловно, будут расти».

Сегодня G7 призвала к деэскалации, и есть сообщения, что Иран хочет вести переговоры. Дипломатия, если бы она сработала, действительно была бы лучшим способом решить эту проблему, отмечает издание.

В отличие от войны, дипломатия могла бы привести как к ликвидации программы, так и, укрепив доверие, уменьшить мотивацию Ирана к созданию бомбы. Именно поэтому решение Трампа в 2018 году выйти из несовершенного соглашения с Ираном о вооружениях было ужасной ошибкой.

Однако на практике достичь соглашения будет очень сложно, предостерегает The Economist. Чтобы оно было достоверным, Иран должен согласиться отказаться от всего высокообогащенного урана, подчиниться интрузивным инспекциям и отказаться от всех, кроме символических, мощностей по обогащению урана.

«Примет ли режим в Тегеране такие унизительные условия в качестве предварительного условия? Только в том случае, если он будет опасаться за свое выживание», – уверен журнал.

По мнению ястребов, лучший способ оказать давление на Иран — отложить переговоры на потом, а Америке вместо того, чтобы просто защищать Израиль и сдерживать Иран, присоединиться к атаке на иранскую программу. У этого есть и свои преимущества.

«Американские бомбы, способные пробивать бункеры, гораздо более вероятно, чем израильские, проникнут в ключевые ядерные объекты, такие как Фордо в центральном Иране. Иран может пойти на переговоры раньше, потому что будет знать, что у Америки есть ресурсы для нанесения ударов по нему еще долго после того, как запасы управляемого оружия Израиля начнут иссякать», – говорится в публикации.

Однако для Трампа вступление в конфликт будет огромным риском, предупреждает The Economist.

«Он был избран, чтобы удержать Америку от войн на Ближнем Востоке. Даже если он намерен наносить удары только по ядерным объектам и ни по чему больше, Америка может оказаться втянутой в конфликт. До сих пор Иран сосредоточил всю свою ударную мощь на Израиле, но, возможно, он сохраняет ракеты для регионального нападения. Представьте, что Иран теперь начнет убивать американских солдат и гражданских лиц или что он вызовет резкий рост цен на энергоносители, взорвав нефтяную промышленность Саудовской Аравии или заблокировав Ормузский пролив, важнейший водный путь для нефтяных и газовых танкеров», – перечисляет журнал риски военного вмешательства США.

Что это означает для Америки? Фордо имеет большое значение, но даже если он будет уничтожен, Трамп не сможет быть уверен в том, что иранская программа будет ликвидирована раз и навсегда. Секретные объекты и запасы урана могут сохраниться, а ноу-хау — тем более.

Если Иран не станет ядерной державой, Америке, возможно, придется неоднократно вступать в войну на Ближнем Востоке, что заставит ее выбирать между нераспространением ядерного оружия и уделением полного внимания своему соперничеству с Китаем. Рано или поздно Америка поймет, что переговоры — наименее плохой путь, а отказ Нетаньяху от них является препятствием, – считает The Economist.