Трамп обиделся на Путина, но легко может разобидеться – Болтон

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Критика президента США Дональда Трампа в адрес своего российского коллеги Владимира Путина связана с тем, что «хозяин Белого дома» не хочет признавать провал своих мирных инициатив по Украине.

Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, а сегодня его ярый критик, Джон Болтон заявил в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп дистанцируется от Путина, хотя раньше говорил, что они лучшие друзья и у них прекрасные отношения. Он не решил проблему за 24 часа. Очевидно, это не вина Трампа, потому что так не бывает. Поэтому, должно быть, это вина Путина. Он оказался не тем добрым старым Владом Путиным, которого Трамп знал раньше. Я думаю, мы увидим в ближайшие дни многие другие комментарии. Они имеют тот же смысл: Путин каким-то образом отдалился от него, поэтому мы не добились успеха», – сказал Болтон.

При этом он допускает, что обида Трампа не выльется в жесткие рестрикции против России.

«Это не обязательно означает, что против России будет введены жесткие санкции. Потому что на этой неделе он сказал о Владимире Зеленском: все, что он говорит, вызывает проблемы. Он не стал теплее относиться к Зеленскому. Он просто отодвигает Путина в сторону», – сказал Болтон.

Он допускает, что ситуация может мгновенно измениться в обратную сторону.