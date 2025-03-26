Трамп может умыть руки, столкнув Европу и Россию в большой войне

Катя Добрина.  
26.03.2025 22:27
  (Мск) , Симферополь
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европа ответит на результативность переговоров по украинскому кризису вооруженными провокациями.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа ответит на результативность переговоров по украинскому кризису вооруженными провокациями. Такое мнение в эфире...

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«Я не думаю, что Европа будет наблюдать. Я полагаю, что нам следует ждать провокаций, причём они могут носить самый разный характер. Первая и реально возможная провокация, если Европа попытается ввести свои войска в качестве миротворческой миссии на территорию Украины.

Если Европа попытается принять какие-то акции, связанные с воспрепятствованием транспортировки нашего зерна и других грузов; если Европа будет соответствующим образом приближать свои войска к нашим границам; если на территории Румынии, Болгарии, Финляндии и прочих, не говоря об Эстонии и Латвии, будут продолжать накапливаться вооружённые силы, то разумеется, для нас настанет пора принятия соответствующих решений.

Мы сегодня рискуем получить вторую силу, способную без участия и поддержки США, но при их молчаливом согласии, предпринять попытку нападения на Россию», – подчеркнул эксперт.

Будет ли это бомбардировка территории РФ или приближение к границам на расстояние, позволяющее вести артобстрел, не говоря о дронах, – это будет началом очередной акции, которая может перерасти в мировую войну.

«Это в общем-то вполне реальная угроза, которую нам следует ожидать. Тем более, что все европейские генералы, за исключением тех, которые отстранились от этой попытки уже давно, ставят вопросы о полном перевооружении Европы в течение ближайших 3-4 лет.

И чтобы уже к 2026-27 годам создать гарнизоны, территориальную оборону, реальную армию со всеобщей воинской обязанностью создать мощную военную промышленность, которая пока ещё дышит на ладан во многих странах.

По численности населения европейцы вполне способны сформировать миллионную армию. Разумеется, её надо будет ещё вооружить, укомплектовать, создать возможности действовать единым фронтом», – заключил Поляков.

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