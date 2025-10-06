Трамп может дать немного «Томагавков» исключительно для удара по Москве или Крымскому мосту – Бортник

Вадим Москаленко.  
06.10.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 67
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


У США нет такого количества ракет «Томагавк» и наземных установок, чтобы вести с их помощью полноценные боевые действия против России.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Просто, мало получить «Томагавки» и наземные системы, которых очень мало сейчас. Чтобы это существенно повлияло на ход войны, их применять надо хотя бы на том уровне, на котором применяет ракетные системы Россия против Украины. Необходимо запускать хотя бы по сто ракет в неделю на протяжении пары месяцев. Таких объёмов нет. Тем более, территория России больше, системы ПВО её лучше, нежели в Украине.

Вероятнее, получим отказ. Хотя, ситуация очень тонкая. Мы можем получить «Томагавки», но ограниченное количество для символических ударов, например, по Крымскому мосту или по московскому оборонительному узлу, или по чему-то такому.

Символические удары для того, чтобы сбить немножечко спесь с Москвы. Вся риторика Трампа направлена на то, чтобы сбить немножечко спесь с Москвы», – рассуждал Бортник.

Метки: ,

Все новости за сегодня



