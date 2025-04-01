Трамп и Путин объединились против Украины. Россия важнее для США – Арестович

Лидеры США и России объединились против Киева.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся эта история показывает, насколько это искусственный проект, и вот Трамп и Путин действительно объединились против, чтобы добить этот проект. Смотрите, Путин очень интересное интервью дал, сказал, что Украине надо провести выборы под внешним управлением, потому что Зеленский и все остальные нелегитимны. Он просто озвучил то, что он сказал Трампу по телефону.

Он позвонил Трампу и сказал: «Так, товарищ, или мы сейчас снимаем всю эту шоблу под эгидой ООН, всех государств, Китая, Совета безопасности, кого хотите, Генассамблеи, или я добью ее военным путем. Понадобится 5 лет и сотня тысяч жертв, значит будет 5 лет и сотня тысяч жертв». Я думаю, блефуют. Но проблема не в этом. Проблема в том, что у Трампа нету…

Он действительно, Путин, готов продолжать некоторое время войну, у него есть время. А у Трампа этого времени нет. Трамп обещал разобраться до 30 апреля. Дальше начинается потеря лица. Он уже достаточно потерял лицо. И проблема Трампа заключается в том, что у него нет серьезных рычагов воздействия на Путина.

Не потому, что он не может на него санкции наложить или нанести ядерный удар по России, он может. А по той простой причине, что Россия, даже путинская Россия, Трампу нужна гораздо больше, чем Украина. В борьбе с Китаем, стабилизацией Европы, Индией, все причины, которые мы перечисляли. И вот у него дилемма. Он хочет закончить войну, но ему агрессор важнее, чем «жертва агрессии», – заявил Арестович.