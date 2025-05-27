Трамп готов «продать» Украину России, но с коварными целями – эксперт

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Ради того, чтобы «подружиться» с Россией и сделать её придатком своей экономики, Дональд Трамп готов отказаться от Украины.

Об этом на канале «Красная линия» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая то, что наши торгово-экономические с США, вообще экономические отношения, инвестиционные, практически равны нулю, Трамп хочет использовать, то есть создать вот эту, так сказать, мощную российско-американскую систему, такое экономическое образование, которое может при определенных условиях явиться либо подпоркой, либо локомотивом, который будет тащить американскую экономику вперед. Наряду с инвестициями из Европы, из Саудовской Аравии, какие-то тарифные сделки и так далее. Это совершенно вещь очевидная с точки зрения долгосрочных интересов, которые проводит Трамп», – убежден Васильев.

«Его разговор с Путиным был воспринят на Западе, и в данном случае в Соединенных Штатах Америки, – очень просто: Трамп сливает Украину. При том Трамп не просто сливает Украину, а он по существу ее, что называется, сделал такой торгующий шаг. Это вот сделка: мы готовы закрыть сегодня вопрос Украины, может быть на ваших условиях, может быть, скорее, благоприятной для России. Но учтите, на этом наши с вами отношения не кончаются. А наши с вами отношения, может быть, только еще и начинаются. Они именно связаны с тем, что дальше приходит уже очень серьезный экономический расчет. Это совместные проекты. И где-то у нас висит проблема взаимоотношений с Китаем. Потому что это никуда не ушло. Более того, оттащить Россию от Китая и резко охладить отношения между Пекином и Москвой – это тоже часть, возможно, некой сделки по Украине», – добавил он.

При этом он подчеркнул, что России нужно быть очень осторожной, потому что Трамп уготовил ей позицию вторых ролей.