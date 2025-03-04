«Трамп делает из Зеленского козла отпущения» – киевский гей-пропагандист
Белый дом никак не может договориться с президентом РФ Владимиром Путиным – и поэтому Дональд Трамп вымещает всю свою злость на Владимире Зеленском.
С таким заявлением в эфире львовского телеканала NTA выступил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я считаю, что если США реально заинтересованы в диалоге с Украиной, то они найдут дипломатическую формулу, которая удовлетворит Трампа и оставит между двумя президентами отношения, которые будут базироваться на уважении.
Если США не заинтересованы в каком-то продолжении отношений с Украиной, если США заинтересованы в том, что эти отношения выглядели как необходимость найти козла отпущения за то, что Трамп не может договориться с Путиным, это будет абсолютно другая история и ситуация…
Теперь про редкоземельные металлы. Вся история о том, подпишут или нет. Эта сделка вообще никакого значения не имеет, она ни о чём. Я подпишу соглашение о создании фонда, который теоретически может разрабатывать неизвестные нам ископаемые (не знаем, сколько и что, насколько конкурентоспособно), а ты мне должен виртуальные гарантии безопасности предоставить, которые в действительности никак не могут быть реализованы. Это разговор двух людей ни о чём», – вещал Портников.
«Может, Зеленский хотел, чтобы этот разговор конкретизовался, когда он встречался с Трампом, и это вызвало такую дикую реакцию со стороны Трампа и Вэнса?
Потому что они оба умные мужчины, прекрасно понимающие, что им нечего предложить Украине, что они не договорились с Путиным, и что они не хотят давать Украине конкретные гарантии безопасности», – предположил пропагандист.
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