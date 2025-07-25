Протесты на Украине – это ведомая ЦРУ «революция на картоне», не преследующая никакой иной цели, кроме смещения действующего режима Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Всеволода Филимоненко заявил уехавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас началась цветная революция – «революция на картоне». Молодые люди выходят толпами, они все с картонками, на которых написано «Зеля – чёрт». Кто может поднять подобную волну, сопровождать медийно её за рубежом, и какая цель? Цветные революции, на самом деле, не носят под собой задачу изменения политического строя. Они как раз носят задачу смещения неугодного правительства. И в данной ситуации последовательность действий подразумевает смещение неугодного правительства Зеленского.

Первым этапом всегда политический кризис, который наступает в преддверии выборов. И так как сейчас преддверие выборов, возможного через 40 дней окончания войны и существующего потенциального кандидата Залужного. Молодых людей выводит на площадь ЦРУ, потому что никто не может поднять всю эту волну, кроме ЦРУ. Можно сказать, что ЦРУ, которое держит под контролем власть Украины как раз через антикоррупционные органы, даёт чётко понять Зеленскому, что ему надо уходить, желательно мирно. И, возможно, придётся объявлять о том, что на второй срок выборов уже не идёт», – сказал Балашов.