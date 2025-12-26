Только «дипломатия «Томагавков»! – у Порошенко требуют ударов по России

Анатолий Лапин.  
26.12.2025 20:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 33
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


На встрече с президентом США Дональдом Трампом украинский просроченный главарь Владимир Зеленский должен выклянчивать крылатые ракеты «Томагавк», чтобы вести переговоры с Россией с помощью ударов по ее территории американским оружием.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Петра Порошенко Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На встрече с президентом США Дональдом Трампом украинский просроченный главарь Владимир Зеленский должен выклянчивать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается потенциальной встречи с Трампом, мне кажется, нам надо взять на вооружение ключевой принцип – нам как никогда нужна так называемая дипломатия «Томагавков»!

И я считаю, что эта дипломатия «Томагавков», которая в этом году начала публично обсуждаться по инициативе Трампа, мне кажется, это надежда 25-го года, очень рано была списана с повестки дня.

И поэтому, мне кажется, что мир с Россией возможен лишь тогда, когда какие-либо слова будут подкреплены силой. И именно поэтому нам надо делать акцент на эту силовую так называемую дипломатию.

Я очень надеюсь, что 26-й год пройдет под лозунгом так называемой силовой дипломатии», – вещал Елисеев.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить