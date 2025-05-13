Сырского обвинили в сознательной сдаче Авдеевки и других городов

Вадим Москаленко.  
13.05.2025 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Главком ВСУ Александр Сырский мог сильно осложнить потерю Авдеевки, но он решил подставить своего предшественника Залужного.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Альфа-медиа» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главком ВСУ Александр Сырский мог сильно осложнить потерю Авдеевки, но он решил подставить своего...

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«Потерю Авдеевки я связываю с генеральскими подковерными играми. Сырскому нужен был последний какой-то аргумент, чтобы заменить Залужного. И вот, таким аргументом стала потеря Авдеевки. И Сырский наблюдал за потерей Авдеевки, потирая руки.

При этом он – единственный генерал, который мог воспрепятствовать этому событию. И он, естественно, этого не сделал. Потому что ему повышение по службе было важнее Авдеевки», – утверждал укро-эксперт.

Бекренев подчеркнул, что на тот момент у Сырского были в запасе резервы, и отправив их в наступление, он якобы мог отвлечь освобождающие Авдеевку подразделения ВС России.

«А после Авдеевки началась цепь вот этих вот проблем, которая закончилась, когда противник упёрся в Покровск. То есть всё начиная от Авдеевки до Покровска, это вот цена назначения Сырского главкомом», – подытожил он, не уточнив, что проблемы у ВСУ с удержанием Покровска только начинаются.

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