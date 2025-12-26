«Свои, стерпят» – странный экспорт «АвтоВАЗа» на фоне резкого подорожания в РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Государственный концерн «АвтоВАЗ» начал отправлять нераспроданные автомобили «Лада» в Иран, Йемен и Ливию – впервые с 1988 года. Машины уже отгрузили партнерам в Тегеран и Триполи, а продажи начнутся в 2026 году.

В Йемене они уже начались под слоганом «Русский автомобиль Lada — при их мощности гарантия не нужна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Это большой успех, поскольку в 2022 году от АвтоВАЗА сбежал многолетний зарубежный партнер и акционер – французская «Рено», а в сентябре 2023 г. концерн попал под американские санкции, а в этом году – под европейские. Многие российские эксперты не верили, что экспорт вообще возможен.

«Продавать за границу мы практически не можем. АвтоВАЗ в свое время продавал 300-400 тысяч автомобилей в год за рубеж. Это в 80-е годы. В 90-е – больше 100 тыс продавал за рубеж. Сейчас АвтоВАЗ поставляет в лучшем случае 20 тыс – в Белоруссию, Армению, Казахстан. Мы отрезаны от возможности экспортировать автомобили. И при маленьком внутреннем спросе мы просто не можем развернуть силы заводов. Кому продавать?», – сказал в интервью Анатолию Кузичеву автоэксперт Игорь Моржаретто.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов, напротив, верит в международные перспективы своей корпорации – и готов обсуждать с потенциальными партнерами «интересные бизнес-кейсы, в том числе в сфере инжиниринга и адаптации модельного ряда под внешние рынки». Особенно он отметил перспективы рынка Индии.

В 2025 году «АвтоВАЗ», по словам менеджера, вышел на новые рынки, включая Венесуэлу, Вьетнам, Оман, Кувейт, где продукция компании ранее не была представлена.

Захватить мировой рынок «АвтоВАЗу», по словам Соколова, мешает только крепкий рубль.

«Активному движению в направлении развития экспортных проектов помешал высокий курс рубля. Для экспортеров это очень плохо, а для тех, кто покупает товары внутри страны – хорошо. Но экспорт при таком высоком курсе рубля немного замедляется», – посетовал Соколов в интервью «Ведомостям».

Однако в экспорте «АвтоВАЗа» есть странности. Так «Лада Веста» продается в Йемене на 160-390 тыс. руб. дешевле, чем в России.

Ранее в Белоруссии автосалоны отказывались продавать «Лады» россиянам, потому что автомобили там тоже дешевле на 60-250 тыс рублей из-за конкуренции с местной маркой Belgee.

Между тем в России АвтоВАЗ повысил цены на автомобили перед Новым годом. Скидки уменьшились на 70-130 тыс. руб.

«Ну, а че тут такого? Свои же. Своих не жалко. Стерпят. С чужаками надо заигрывать. Это наши люди, родные, новая нефть. Чужаков надо холить и лелеять», – иронизирует в своем тгк политолог Юрий Баранчик .

На внутреннем рынке дела АвтоВАЗа отнюдь не блестящи. За 8 месяцев 2025 года завод продал всего 792 машины «Лада Аура» – номой модели, производство которой было запущено в присутствии президента РФ всего год назад.

Помимо высокой цены (от 2,6-2,8 млн руб) покупатели жаловались на технические дефекты. По плану должны были выпустить 11 тыс. машин, реально произвели не больше 5–6 тыс. Также производство «Лады Ларгус» урезали вдвое. Производство самой ходовой «Лады Веста» сократилось с 6 до 3 тыс. авто в месяц.

Электрокар E-Largus тоже оказался провальным. Из-за снижения спроса завод в Тольятти перешел на четырёхдневку. Сотрудники «АвтоВАЗа» массово увольняются из-за уменьшения зарплат.

На 12 ноября 2025 года АвтоВАЗ был должен банкам более 100 млрд рублей, хотя ранее власти выделили концерну триллион.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время «прямой линии» назвал автомобилестроение единственной отраслью региона, которая демонстрирует “отрицательный рост”, а АвтоВАЗ «находится в низком тренде рынка». При этом Максим Соколов утверждает, что он третий год работает безубыточно.