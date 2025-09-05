Супруга олигарха №2 сбежала в Лондон и выбивает через суд половину «Норникеля»

Михаил Рябов.  
05.09.2025 10:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2336
 
Великобритания, Дзен, Россия


Бывшая супруга главы «Норникеля» Владимира Потанина выиграла слушание в британском Апелляционном суде,  чтобы ее претензии на имущество экс-мужа был рассмотрены в Англии.

Наталья Потанина «значительно разорвала свои связи с Россией» и «ее связь с бывшей родиной становится все более слабой», отмечается в  вердикте, объясняющем необходимость разбирательства именно в Великобритании.  Известно, что женщина несколько лет назад переехала в центр Лондона.  Ее сын учится в Нью-Йорке. Сам олигарх находится под санкциями Запада.

Бывшая супруга главы «Норникеля» Владимира Потанина выиграла слушание в британском Апелляционном суде,  чтобы ее...

Тяжба длится уже пять лет. Наталья хочет получить часть имущества Потанина, чье состояние оценивается в 15,7 млрд фунтов стерлингов, пишет Telegraph.

«После официального развода в 2014 году она получила всего 30,9 млн фунтов стерлингов — менее 1 процента от общего состояния пары. Теперь г-жа Потанина хочет подать иск о финансовой компенсации, которая включает половину стоимости акций ее бывшего мужа в «Норникеле», половину дивидендов по акциям с 2014 года и половину стоимости российской недвижимости, известной как «Осенний дом», – говорится в публикации.

Газета Sun напоминает:

«Потанина называют вторым по богатству человеком в России и другом Владимира Путина благодаря их общей любви к хоккею . Потанин — генеральный директор «Норильского никеля», крупнейшего в мире производителя палладия и мирового никелевого гиганта».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить