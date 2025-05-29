Сумы – только начало, ждите десант на Ровенскую АЭС – генерал ВСУ Кривонос

Анатолий Лапин.  
29.05.2025 17:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Российская армия имеет возможность атаковать не только на Сумском направлении. Под вопросом также Харьковская область и даже граница с Белоруссией, вплоть до попытки высадить десант и установить контроль над Ровенской АЭС.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия имеет возможность атаковать не только на Сумском направлении. Под вопросом также Харьковская...

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«Сумы – это только начало. Харьковская область также стоит под вопросом, касающимся возможности наступления россиян. Так же и россияне могут двигать ситуацию на Черниговщине. Никто не отвергает угрозу с территории Республики Беларусь во время последующих учений, которые россияне запланировали на территории Республики Беларусь…

Враг может маневрировать своими силовыми средствами, враг давно уже даже на территории Республики Беларусь до границы Украины на белорусском построил рокадные дороги, которые позволяют быстро перебрасывать необходимые силы и средства», – сказал укро-генерал.

«На самом деле, с точки зрения такого стратегического информационного успеха и с точки зрения оперативного успеха, мощный аэромобильный десант на ту же самую Ровенскую атомную станцию в случае подавления системы ПВО со стороны россиян, нашего ПВО, может дать неплохой успех. Поэтому надо готовиться к худшим вариантам, и Сумы – это только предупреждение», – рассуждал Кривонос.

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