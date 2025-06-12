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Украинский олигарх Игорь Коломойский будет находиться в СИЗО до тех пор, пока не отдаст документы, компрометирующие утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это шантаж олигарха. Бывшего бизнес-партнера и благодетеля Зеленского. Зеленскому очень важно, чтобы Коломойский отдал ему материалы, которые могут скомпрометировать Зеленского на мировом уровне. Правда, Коломойский понимает, что как только он отдаст эти документы и пойдет на условия Зеленского, это будет последний день его жизни», – сказал Бондаренко.

Он не уточнил, кто может воспользоваться компроматом на Зеленского, но подчеркнул, что нелегитимного президента поддерживают партии войны в ЕС и на Украине. Последняя достаточно сильна в силовых структурах, СМИ, контролирует бюджет и все тендеры, однако не пользуется безусловной поддержкой.