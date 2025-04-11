Стратегический сдвиг: Украина исчезла из повестки Москвы и Вашингтона

Олег Кравцов.  
11.04.2025 11:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, США, Украина


Началась «деукраинизация» российско-американских отношений.

Таким образом аналитики трактуют тот факт, что в ходе последних переговоров делегаций России и США, которые прошли 10 апреля в Стамбуле, украинская тема не обсуждалась, что подтвердили в Кремле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Началась «деукраинизация» российско-американских отношений. Таким образом аналитики трактуют тот факт, что в ходе последних...

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Заведующий лабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков видит в этом стратегический сдвиг, отмечая, что при Джо Байдене отношения Москвы и вашингтона стали заложниками украинского конфликта.

«Сейчас же происходит деукраинизация наших отношений, при которой разные треки могут обсуждаться сепарировано от украинской проблемы. Безусловно, Украина будет оставаться источником рисков. Теоретически весь переговорный процесс может сорваться в случае какой-то эскалации. Но пока такая стратегия», – сказал Новиков «Известиям».

Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Иван Лошкарев считает достижением российских переговорщиков то, что удалось отвязать двусторонние российско-американские вопросы от урегулирования на Украине.

«При администрации Байдена аксиомой была увязка: сначала украинские вопросы — потом остальные. Со стороны Москвы было бы недальновидно восстанавливать эту увязку — это сокращает пространство для конструктивных решений. Вопросы стратегической стабильности также лучше не увязывать с двусторонним диалогом — для Вашингтона дальнейшее обсуждение невозможно без Пекина, для Москвы не имеет смысла без Парижа и Лондона», – считает Лошкарев.

Впрочем, он предупреждает, что процесс этот очень непростой, указав, что в практике международных отношений доверие восстанавливается годами, если не десятилетиями.

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