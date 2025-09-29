Страны ЕС собираются сколотить огромные армии для войны с Россией
Европейские политики должны использовать милитаристские настроения молодёжи, чтобы готовиться к войне с Россией.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Нам нужен НАТО как щит, для нашей безопасности. И мы понимаем, что за это приходится платить. И если мы не потратим деньги сейчас, в будущем это обойдётся нам гораздо дороже.
Что касается воинской повинности и людей, подающих заявления в армию, их число выше, чем когда-либо. Спрос на них иногда даже в десять раз больше [необходимого]. Молодое поколение понимает – что поставлено на карту, и что защита свободы не даётся бесплатно!
И я думаю, мы должны ценить и использовать готовность людей идти в армию добровольно», – вещал Брекельманс.
В свою очередь, министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что немецкая армия также сильно вырастет.
«У нас происходит то же самое: в этом году в немецкой армии увеличилось число новобранцев. И мы делаем всё, чтобы в ближайшие годы их стало ещё больше.
И я уверен, что к 2029 году у нас будет 200 тысяч человек в резерве, и до 260 в действующей армии к 2031 году. Так что мы наращиваем численность.
Для этого нам нужны инструктора, казармы. У нас нет места для стольких военнослужащих», – призвал он к увеличению трат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: