Страны ЕС собираются сколотить огромные армии для войны с Россией

Европейские политики должны использовать милитаристские настроения молодёжи, чтобы готовиться к войне с Россией.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужен НАТО как щит, для нашей безопасности. И мы понимаем, что за это приходится платить. И если мы не потратим деньги сейчас, в будущем это обойдётся нам гораздо дороже.

Что касается воинской повинности и людей, подающих заявления в армию, их число выше, чем когда-либо. Спрос на них иногда даже в десять раз больше [необходимого]. Молодое поколение понимает – что поставлено на карту, и что защита свободы не даётся бесплатно!

И я думаю, мы должны ценить и использовать готовность людей идти в армию добровольно», – вещал Брекельманс.