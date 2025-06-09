«Стесняются и отводят глаза»: Лавров о реакции западных политиков на разговоры о Буче
Западные политики и СМИ стыдливо уходят от обсуждения подробностей трагедии в Буче, что о постановке.
Об этом на «Форуме будущего 2025» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Упомяну и Бучу: три с лишним года назад, случайно, двое суток спустя после того как российские войска в знак доброй воли перед подписанием соглашения отошли от пригорода в Киева. Двое суток там были только местные власти, и вдруг потом приехали корреспонденты Би-Би-Си, и каким чудесным образом показали не в подвалах, а на центральной улице этого поселка аккуратно разложенные тела. Взрыв негодования: «Россия – варвар, мясник», новый пакет санкций.
С тех пор вот несколько наших официальных запросов в структуры ООН с просьбой расследовать, там же они в Совете по правам человека специально создали без нашего участия независимую комиссию по украинским делам. Вот мы туда обратились официально три раза. Тишина гробовая», – сказал Лавров.
«Мои прямые публичные вопросы Гутерришу на заседаниях Совета Безопасности – нельзя ли получить через его добрые услуги список тех людей, чьи трупы показали так удачно оказавшиеся на этом месте корреспонденты Би-Би-Си. Уходит, стесняется, отводит глаза.
Я дважды за последние два года был в Нью-Йорке на заседании Генеральной Ассамблеи. У меня в конце бывает пресс-конференция. И там все мировые СМИ представлены.
Я уже воззвал к их профессиональному чутью, профессиональной гордости: неужели вам наплевать, что там произошло, или вам запретили даже касаться этой темы? Ответа нет, естественно», – добавил министр.
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