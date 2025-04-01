Домохозяйства в Германии сегодня платят за газ почти на 80% больше, чем до начала конфликта на Украине с последующим за этим разрывом экономических связей с РФ, санкционной войной и прекращением работы российских газопроводов.

Как сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства ФРГ, электричество и природный газ стали значительно дороже по сравнению с периодом до начала войны на Украине. Ведущие сейчас переговоры о создании коалиционного кабинета Партии ХДС/ХСС и СДПГ выступают за меры по снижению нагрузки на потребителей.

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Издание оговаривается: хотя в настоящее время цены на природный газ для потребителей растут лишь умеренно, но по сравнению с уровнем до начала боевых действий на Украине скачок цен все еще остаётся значительным. Во втором полугодии 2024 года частные домохозяйства в Германии платили в среднем 12,28 евроцента за киловатт-час природного газа. Это на 3,5% больше, чем в первом полугодии 2024 года, и на 7,6% больше, чем во втором полугодии 2023 года.

По сравнению со вторым полугодием 2021 года — последним до начала конфликта и энергетического кризиса — цены на газ для частных домохозяйств выросли почти на 80 процентов (точнее, на 79,8%), сообщают статистики.

Менее резким оказался рост в случае электроэнергии. Во втором полугодии 2024 года киловатт-час электричества стоил потребителям в среднем 41,2 евроцента. Это на 0,4% больше, чем в первой половине 2024 года, но на 1,3% меньше, чем годом ранее. По сравнению с временами до пандемии ковида (второе полугодие 2021 года), рост составил примерно четверть (+25,3%).

Росту цен на энергоносители в ФРГ способствовали также более высокие налоги и сборы при правительстве Олафа Шольца. Так, возврат с апреля 2024 года к обычной ставке НДС, а также повышение сбора за хранение газа с июля привели к удорожанию, объясняют в ведомстве. Налоговая нагрузка на частных потребителей природного газа во втором полугодии 2024 года выросла по сравнению с первым полугодием более чем на треть.

Что касается электроэнергии, то в части расходов на энергию и её поставку частные клиенты платили во втором полугодии 2024 года в среднем на 2,4% меньше, чем в первой половине года. Однако повышение сетевых тарифов привело к незначительному увеличению общей стоимости электроэнергии.

Согласно немецкой статистике, предприятия и государственные учреждения платили в среднем меньше, чем частные потребители. Во втором полугодии 2024 года они отдавали 6,35 евроцента за киловатт-час газа (без учёта НДС и других подлежащих вычету налогов). За электроэнергию они платили в среднем 20,55 евроцента за киловатт-час (также без налогов). Это примерно в два раза меньше, чем платят частные клиенты.

Партии ХДС/ХСС и СДПГ в ходе своих переговоров по формированию коалиции договорились о мерах по снижению цен на электроэнергию для предприятий и частных потребителей. Предполагается, что налог на электроэнергию и сетевые сборы будут существенно снижены.