США добились своих целей на Украине, втянув Россию в многолетнюю войну и получив возможность заниматься Ближним Востоком.

Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы вернётесь к докладу корпорации RAND от 2019 года о расширении России, то поймёте, что цель этого конфликта, который сейчас бушует, была изложена в этом политическом документе за несколько лет до его начала. Цель заключалась в том, чтобы запутать и перенапрячь Россию, а не победить её на Украине.

Если бы они могли победить Россию на Украине, было бы ещё лучше. Но главная цель – связать Россию, заставить ее тратить ресурсы на затяжную дорогостоящую войну, и не дать ей тратить ресурсы в других местах, например в Сирии.

И мы видим последствия этого. Россия была истощена, и они не смогли защитить правительство Сирии. С тех пор оно рухнуло и превратилось в марионетку США. Сирией управляют буквально вооруженные и поддерживаемые США террористы», – сказал Берлетик.