США уже достигли своих основных целей на Украине – Брайан Берлетик

Максим Столяров.  
16.07.2025 17:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Русофобия, Сирия, Спецоперация, США, Украина


США добились своих целей на Украине, втянув Россию в многолетнюю войну и получив возможность заниматься Ближним Востоком.

Об этом в интервью американской журналистке Рэйчел Блевинс заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США добились своих целей на Украине, втянув Россию в многолетнюю войну и получив возможность...

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«Если вы вернётесь к докладу корпорации RAND от 2019 года о расширении России, то поймёте, что цель этого конфликта, который сейчас бушует, была изложена в этом политическом документе за несколько лет до его начала. Цель заключалась в том, чтобы запутать и перенапрячь Россию, а не победить её на Украине.

Если бы они могли победить Россию на Украине, было бы ещё лучше. Но главная цель – связать Россию, заставить ее тратить ресурсы на затяжную дорогостоящую войну, и не дать ей тратить ресурсы в других местах, например в Сирии.

И мы видим последствия этого. Россия была истощена, и они не смогли защитить правительство Сирии. С тех пор оно рухнуло и превратилось в марионетку США. Сирией управляют буквально вооруженные и поддерживаемые США террористы», – сказал Берлетик.

«Мало того, они уничтожили ее интегрированную систему ПВО и создали воздушный коридор для Израиля, чтобы напрямую атаковать Иран, который использовался в последнем конфликте между США, Израилем и Ираном.

Так что это поэтапный процесс, запутывая эти страны в их собственных проблемах, США не дают им поддерживать друг друга в этом общем конфликте между однополярным миром под руководством США и формирующимся многополярным миром.

Так что людям не стоит расслабляться. Они не должны недооценивать, насколько опасны США. У США есть сильные и слабые стороны. У России, Ирана и Китая есть сильные и слабые стороны. И если вы постоянно говорите об американских слабостях, и не думаете о других неприятных вещах, вы не видите всей картины. Да, это действительно важный момент», – добавил морпех.

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