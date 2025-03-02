США поставляли неисправное оружие по завышенным ценам, – оборонный комитет Верховной рады

Михаил Рябов.  
02.03.2025 17:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


США зачастую поставляли Украине неисправное оружие по завышенным ценам.

Об этом заявил член комитета Верховной рады по обороне депутат Сергей Рахманин в интервью «Радио НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США зачастую поставляли Украине неисправное оружие по завышенным ценам. Об этом заявил член комитета...

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«Они нам бы тоже должны быть благодарны за то, что оживили их ВПК, который был в таком очень стагнационном состоянии.

У них большое количество заводов, промышленных площадок в разных штатах и городах заработали, потому что они отдавали нам продукцию со складов, извините за откровенность, часто не кондиционную, не всегда вовремя, по завышенным ценам. А деньги, которые на это тратились, шли американским заводам, которые изготовляли эту продукцию для складов Пентагона.

То есть, новые рабочие места и новые прибыли для ВПК – это заслуга Украины и этой войны», – объявил укро-депутат.

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