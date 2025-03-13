США могут объявить Зеленского главой террористического режима – украинский миллионер

Вадим Москаленко.  
13.03.2025 09:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, США, Терроризм, Украина


На черном рынке продается иностранное оружие, которое Киев получат от Запада.

Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На черном рынке продается иностранное оружие, которое Киев получат от Запада. Об этом на...

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Ведущий напомнил, что американский журналист Такер Карлсон заявлял, что Украина перепродают оружие, которое получила от Запада.

«На Карлсона надо смотреть как на пропагандиста. А если вам надо доказать, что оружие продается, это несложно доказать. Потому что оружие продается. И наркотики продаются. Вопрос в том, вы это выпячиваете или не выпячиваете? Идёт война, куча оружия. Сейчас в Киеве гранату купить или пистолет, или автомат – это вообще не проблема. И тогда мы с тобой поставим вопрос. Оружие продаётся на чёрном рынке? Продаётся», – сказал Балашов.

«Можно к этому присовокупить, что оно продаётся организовано Министерством обороны каким-то третьим лицам. Но почему нет, если у нас границы есть с людьми, со странами, через которые можно это всё сливать. Ну через ту же самую Молдову, через те же самые одесские порты.

Поэтому оружие продаётся. Вопрос – в каких объёмах и как это педалируется. Но если на вашего правителя такой человек, как Карлсон, начинает выливать эту грязь и говорить о том, что вы террористическая организация фактически, то Зеленского они готовят к тому, что если он не будет соглашаться, объявить его главой террористического режима», – добавил миллионер.

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