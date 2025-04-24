США хлебнули «украинской дипломатии»: Зеленский нахально сломал план Трампа – укро-эксперт

Украина сделала демарш, отказавшись подписывать план, который до этого длительное время разрабатывали и согласовывали США.

Об этом в эфире видеоблога «Легист» заявил политолог Андрей Вигиринский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Вигиринского, это вызвало недоумение в США, которые резко понизили накануне встречи в Лондоне статус своего представительства.

«Появилась новость о том, что украинская сторона сообщила официальным письмом европейским переговорщикам, о том, что она не готова обсуждать какие-либо детали, кроме тех, которые касаются всеобъемлющего полного прекращения огня.

Соответственно, мы из обсуждения деталей в регулировании откатились назад, во времени и в пространстве, в концепт «Мы просто останавливаем огонь, а потом давайте по-новому как-то договариваться».

Тогда возникнет вопрос, и он справедливо возникает у американской стороны: «А чем наш Уиткофф занимался? А откуда эти пункты появились о НАТО, не НАТО? Келлог о НАТО разгадывал, откуда появились истории о гарантиях безопасности? Откуда речь об обсуждении роли миссии миротворцев, вопрос ЗАЭС, или вопрос, который касается выхода российских войск с территории Харьковской области – это вообще, о чем?

Чем мы занимались эти несколько месяцев, если мы приехали, должны в Лондоне финализировать определенный алгоритм урегулирования, а за день или за несколько часов до встречи в Лондоне нам говорят, что «вы знаете, нет, мы этот алгоритм согласовывать не будем, давайте просто подумаем о прекращении огня», – заключил Вигиринский.