США и Россия могут поделить Одессу на двоих – Колесниченко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Одесса может быть предметом особых договоренностей США и РФ по совместному контролю портовых мощностей Украины в рамках ресурсной сделки.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал экс-депутат Верховной рады от януковичевской «Партии Регионов», политический обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для нашей безопасности на дальнейшие десятилетия конечно же оптимально ограничить выход Украины к Чёрному морю. Потому что оттуда идут главные поставки вооружений, а сухопутная логистика их не может компенсировать. Контроль морских портов не позволял бы и после завершения военных действий активно милитаризировать Украину. С европейскими партнерами пока договариваться не о чём, и опыт 1945 года показал, что наши союзники буквально сразу по окончании Великой Отечественной войны начали финансирование террористов. Поэтому теоретически да, нам это нужно», – отметил он.

Однако формы контроля над портами могут быть иными, чем включение Одессы и Николаева в границы РФ.