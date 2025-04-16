США и Россия могут поделить Одессу на двоих – Колесниченко

Катя Добрина.  
16.04.2025 19:22
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Одесса, Политика, Россия, США, Украина


Одесса может быть предметом особых договоренностей США и РФ по совместному контролю портовых мощностей Украины в рамках ресурсной сделки.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал экс-депутат Верховной рады от януковичевской «Партии Регионов»,  политический обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Одесса может быть предметом особых договоренностей США и РФ по совместному контролю портовых мощностей...

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«Для нашей безопасности на дальнейшие десятилетия конечно же оптимально ограничить выход Украины к Чёрному морю. Потому что оттуда идут главные поставки вооружений, а сухопутная логистика их не может компенсировать. Контроль морских портов не позволял бы и после завершения военных действий активно милитаризировать Украину.

С европейскими партнерами пока договариваться не о чём, и опыт 1945 года показал, что наши союзники буквально сразу по окончании Великой Отечественной войны начали финансирование террористов. Поэтому теоретически да, нам это нужно», – отметил он.

Однако формы контроля над портами могут быть иными, чем включение Одессы и Николаева в границы РФ.

«Возьмём оптимальный выгодный нам вариант: так называемая ресурсная сделка Трампа, которая предполагает некий контроль над портами. И никто не исключает, что американская сторона могла согласовать с российской, либо об этом шёл разговор, взаимное использование портовых мощностей Украины.

При этом, таким образом обеспечивается американской стороной демилитаризация портовых зон, что обеспечивало бы реальную безопасность Чёрного моря для всех и не допускала бы так называемых европейских союзников.

Возможно ли такое? Честно говоря, с точки зрения торгового права, юридических возможностей – да, это возможно. Если мы принимаем во внимание, что американская сторона уже неоднократно призналась, что на территории Украины идёт война между Россией и Америкой, и США хотят выйти из этой войны, и обвиняют уже в этом недвусмысленно украинскую сторону, то в таком случае действительно такое было бы возможно», – заключил Колесниченко.

 

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