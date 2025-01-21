Смена режима, а не просто передача власти: как американские СМИ оценили первые шаги Трампа
Ведущие западные СМИ вовсю комментируют церемонию инаугурации Трампа, не скупясь на хлесткие оценки и сравнения.
Так, британская The Financial Times отмечает, что атмосфера в Капитолии в день церемонии сама по себе была красноречивой.
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«Контраст между Трампом и его предшественниками Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Джо Байденом сигнализировал скорее о смене политического режима, чем об обычной передаче власти. Они с плохо скрываемым удивлением наблюдали, как Трамп отменяет практически все, за что они выступали – будь то республиканец Буш или демократ Байден», – говорится в публикации.
«Помимо обещания установить звездно-полосатый флаг на Марсе, Трамп сказал, что Бог спас его от пули убийцы, чтобы он смог снова сделать Америку великой. После речи Трампа в 2017 году Буш-младший повернулся к Клинтонам и сказал: «Это было какое-то странное дерьмо». Неясно, получилось ли у Буша найти слова, чтобы описать вторую инаугурацию Трампа», – добавляет издание.
The New York Times, в свою очередь, подметила такую деталь: говоря в своей инаугурационной речи о национальном единстве, Трамп «даже и не подумал поблагодарить Байдена, как это делали другие президенты по отношению к своим предшественникам», что прямо нарушает сложившуюся традицию таких церемоний в Штатах.
«Его выступление довольно быстро приобрело характер обращения к парламенту. Республиканцы быстро вскочили на ноги и начали аплодировать инициативам, анонсируемым новым президентом. Все это время демократы сидели молча, явно чувствуя себя подавленными», – добавляет издание.
Также NYT подсвечивает один из первых конфликтов команде Трампа. По данным газеты, бизнесмен Вивек Рамасвами не займет должность в Департаменте государственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска, как это предполагалось изначально. Вместо этого он планирует баллотироваться на пост губернатора штата Огайо в 2026 году.
По данным издания, Рамасвами якобы вызывал раздражение у Илона Маска, консервативного крыла окружения Трампа и самого Трампа. Причиной стали взгляды Рамасвами на поддержку найма квалифицированных иностранных рабочих.
«Хотя Маск придерживается схожей позиции, его влияние в окружении Трампа оказалось значительно сильнее благодаря крупным пожертвованиям на избирательную кампанию республиканцев», – пишет газета.
Принадлежащее миллиардеру и одному из спонсоров инаугурационной вечеринки Трампа Джеффу Безосу издание The Washington Post, напротив, не скупится на похвалы новому лидеру Америки:
«Когда восемь лет назад Трамп впервые стал президентом, демократы отнеслись к его избранию, как к случайности или даже как к результату сговора с Россией. Противники Трампа начали беспрецедентную кампанию по уничтожению его репутации. Он пережил все: и расследование Мюллера, и два импичмента, и гражданские иски, и даже два покушения на убийство.
Он не просто смог выжить. Американцы обеспечили ему контроль над государством и убедительную победу на выборах. Теперь его невозможно списать со счетов, как случайного президента. Это величайшее политическое возвращение в истории Америки. Его противники разбиты и деморализованы», – говорится в статье.
Традиционно симпатизирующий демократам либеральный канал CNN осторожно пессимистичен в оценках:
«Трамп продемонстрировал, что планирует извлечь уроки из неудач своего первого срока. Его заявления вызвали тревогу во многих иностранных столицах. Всем своим видом Трамп показывал, что Америка отказывается от интернационализма, которому следовали все президенты США, начиная со Второй мировой войны».
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