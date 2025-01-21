Смена режима, а не просто передача власти: как американские СМИ оценили первые шаги Трампа

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Ведущие западные СМИ вовсю комментируют церемонию инаугурации Трампа, не скупясь на хлесткие оценки и сравнения.

Так, британская The Financial Times отмечает, что атмосфера в Капитолии в день церемонии сама по себе была красноречивой.

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«Контраст между Трампом и его предшественниками Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой и Джо Байденом сигнализировал скорее о смене политического режима, чем об обычной передаче власти. Они с плохо скрываемым удивлением наблюдали, как Трамп отменяет практически все, за что они выступали – будь то республиканец Буш или демократ Байден», – говорится в публикации.

«Помимо обещания установить звездно-полосатый флаг на Марсе, Трамп сказал, что Бог спас его от пули убийцы, чтобы он смог снова сделать Америку великой. После речи Трампа в 2017 году Буш-младший повернулся к Клинтонам и сказал: «Это было какое-то странное дерьмо». Неясно, получилось ли у Буша найти слова, чтобы описать вторую инаугурацию Трампа», – добавляет издание.

The New York Times, в свою очередь, подметила такую деталь: говоря в своей инаугурационной речи о национальном единстве, Трамп «даже и не подумал поблагодарить Байдена, как это делали другие президенты по отношению к своим предшественникам», что прямо нарушает сложившуюся традицию таких церемоний в Штатах.

«Его выступление довольно быстро приобрело характер обращения к парламенту. Республиканцы быстро вскочили на ноги и начали аплодировать инициативам, анонсируемым новым президентом. Все это время демократы сидели молча, явно чувствуя себя подавленными», – добавляет издание.

Также NYT подсвечивает один из первых конфликтов команде Трампа. По данным газеты, бизнесмен Вивек Рамасвами не займет должность в Департаменте государственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска, как это предполагалось изначально. Вместо этого он планирует баллотироваться на пост губернатора штата Огайо в 2026 году.

По данным издания, Рамасвами якобы вызывал раздражение у Илона Маска, консервативного крыла окружения Трампа и самого Трампа. Причиной стали взгляды Рамасвами на поддержку найма квалифицированных иностранных рабочих.

«Хотя Маск придерживается схожей позиции, его влияние в окружении Трампа оказалось значительно сильнее благодаря крупным пожертвованиям на избирательную кампанию республиканцев», – пишет газета.

Принадлежащее миллиардеру и одному из спонсоров инаугурационной вечеринки Трампа Джеффу Безосу издание The Washington Post, напротив, не скупится на похвалы новому лидеру Америки:

«Когда восемь лет назад Трамп впервые стал президентом, демократы отнеслись к его избранию, как к случайности или даже как к результату сговора с Россией. Противники Трампа начали беспрецедентную кампанию по уничтожению его репутации. Он пережил все: и расследование Мюллера, и два импичмента, и гражданские иски, и даже два покушения на убийство. Он не просто смог выжить. Американцы обеспечили ему контроль над государством и убедительную победу на выборах. Теперь его невозможно списать со счетов, как случайного президента. Это величайшее политическое возвращение в истории Америки. Его противники разбиты и деморализованы», – говорится в статье.

Традиционно симпатизирующий демократам либеральный канал CNN осторожно пессимистичен в оценках: