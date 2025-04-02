Слуцкий: До запуска транспортного коридора Север-Юг остались считанные месяцы

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Проект международного транспортного коридора Север-Юг сумеет доставить более 10 млн контейнеров из региона Индийского океана в Россию и Европу в 4 раза быстрее и в несколько раз дешевле, чем через Суэцкий канал, «где непросто сегодня с хуситами и бомбардировками США».

Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Международный транспортный коридор пройдет своей значительной частью через территорию Ирана от Решта до Бендер-Аббаса в Персидском заливе. Мы с вами понимаем, что это только начало. В ту сторону пойдут контейнеры из Индии и Пакистана, а обратно пойдет зерно. Соответственно, вырисовываются два «зеленых» хаба: первый в Бендер-Аббасе, порту с более глубокой акваторией, второй — в Катере или в Бахрейне. Реализация — это считанные месяцы. Уже с конца нынешнего года, несмотря на отсутствие железнодорожного участка Решт-Астара длинной 164 км», – сказал Слуцкий.

Он уточнил, что пока по этому участку между Азербайджаном и Ираном пойдут большегрузные автомобили, а потом к 2027 году будут запущена колея 15-20.