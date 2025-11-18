Сладков: «Мобилизация? Лучше тратить тротил»

18.11.2025 14:08
Не исключены случаи применения против ВСУ самой тяжёлой авиабомбы ФАБ-9000, при этом не менее грозные ФАБ-5000 используются по противнику регулярно.

Об этом заявил российский военкор Александр Сладков в своём видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему мы не применяем тяжёлые авиабомбы, такие как ФАБ…» Да, применяем мы всё! Ну, 9000 я не слыхал, может, были единичные. А «пятёрочку» применяем, чего же нет? Сейчас бомбы-то дешёвые получаются, гораздо дешевле, чем ракеты, а очень действенные, за сто километров летят. Управляемые. Поэтому делаем, много.

Авиация, слава Богу, у нас в действии, прибавляется летательных аппаратов. И пилотов готовим. У нас академия военно-воздушная готовит специалистов, и Краснодарское лётное училище. Всё нормально», – сказал Сладков.

Он вернулся к похожей теме, комментируя вопрос о необходимости мобилизации.

«С одной стороны, мы идём вперёд, но с другой, конечно, изматываем противника, изматываем психологически, изматываем в военном плане, изматываем в плане потерь.

Сегодня тыловые вражеские территории изматываем бомбардировкой, ракетными ударами. Как сказал один человек сегодня, комментируя удары по ТЭЦ одного из украинских городов: «они смешали ТЭЦ с небом». «Они» – это мы.

Поэтому, мобилизация? Я бы поменял вагон тротила на каждого солдата. Нам лучше тротил тратить», – ответил военкор.

