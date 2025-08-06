«Ситуация угрожающая» – полковник ВСУ доложил, что армия России наступает по всем направлениям

Вадим Москаленко.  
06.08.2025 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 734
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Донбассе российская армия выбивает противника по многим направлениям.

Об в эфире видеоблога журналистки Людмилы Немыри заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Донбассе российская армия выбивает противника по многим направлениям. Об в эфире видеоблога журналистки...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Изолируя Купянск с севера, противник берёт под плотный огневой контроль основную линию снабжения ВСУ на плацдарме восточнее Купянска и Оскола. Это крайне угрожающая ситуация.

И сил противника тут достаточно, чтобы вести интенсивные наступательные действия», – сказал Машовец.

Он пожаловался, что южнее ситуация для ВСУ складывается ещё хуже.

«Если противник продолжит продвигаться на юг, вдоль Чёрного Жеребца, нашим войскам придётся оставить Серебрянское лесничество.

Эта ситуация вообще касается перспектив удержания Северского плацдарма. Потому что противник упорно атакует, и если наши войска отойдут, перспектива удержания сёл вдоль Северского Донца станет достаточно проблематичной для ВСУ», – подытожил укро-полковник.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить