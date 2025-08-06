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На Донбассе российская армия выбивает противника по многим направлениям.

Об в эфире видеоблога журналистки Людмилы Немыри заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изолируя Купянск с севера, противник берёт под плотный огневой контроль основную линию снабжения ВСУ на плацдарме восточнее Купянска и Оскола. Это крайне угрожающая ситуация. И сил противника тут достаточно, чтобы вести интенсивные наступательные действия», – сказал Машовец.

Он пожаловался, что южнее ситуация для ВСУ складывается ещё хуже.