Шведский дипломат: Чувствуем себя обреченными. Россия непобедима

Елена Острякова.  
04.02.2025 12:27
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Швеция подготовила 15-й самый крупный пакет помощи Украине, окончательное решение по которому будет передано в ближайшее время.

Об этом бывший шведский дипломат Фредрик Лёйдквист заявил в интервью цифровой платформе The Cipher Brief, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Швеция подготовила 15-й самый крупный пакет помощи Украине, окончательное решение по которому будет передано...

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«Сейчас, когда распространяется чувство обреченности из-за того, что Россия непобедима, что поддержка США может прекратиться, в нашей части мира пришло время удвоить нашу поддержку», – сказал Лёйдквист.

Он похвастался тем, что Швеция занимает первое место по поддержке Украины в соцопросах, но высказался против передачи Киеву шведских истребителей «Грифон».

«Грифоны» это не самый актуальный вопрос сейчас. Возможно, это произойдет в будущем. Было решено, что международные усилия должны быть сосредоточены на Ф-16. Большое количество разных самолетов может усложнить их использование», – добавил дипломат.

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