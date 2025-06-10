Штаты отказывают Украине в поставках оружия даже в кредит – укро-эксперт

США отказываются поставлять на Украину новые партии оружия даже взаймы, а Конгресс не планирует рассматривать выделение новых пакетов помощи.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, закупка же за наличные опасна тем, что как только первый доллар поступит за первый патрон, бесплатно Украине поставлять больше ничего и никогда не будут.

«С точки зрения военных поставок главная проблема не в том, что США отказываются теперь бесплатно помогать Украине, предоставлять военную помощь. Главная проблема в том, что США теперь отказываются предоставлять ее даже в кредит.

В Украине был расчет на то, что соглашение о добыче полезных ископаемых и создание фонда восстановления Украины поможет получить фактически новые товарные кредиты со стороны США. То есть, США будут делать свой взнос в этот фонд в виде вооружений, в виде финансирования для Украины.

Но США отказываются это делать сейчас. И получается очень такая тонкая грань. С одной стороны, помощь не поступает, новых пакетов помощи для Украины в Конгрессе даже не рассматривают, перспективы для этого абсолютно нет.

На сегодня немножечко доезжают еще те пакеты помощи, которые были выделены при Байдене. В основном они закончатся в начале июля, основная часть. Есть там некоторые вещи до 2027 года, говорят, но это уже совсем мелочи», – отметил он.