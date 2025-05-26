Сербский журналист: Отсутствие Вучича в Москве стало бы позором для Сербии

Оливер Галич.  
26.05.2025 19:12
  (Мск) , Баня-Лука
Просмотров: 171
 
Балканы, День Победы, Дзен, Интервью, НАТО, Политика, Республика Сербская, Россия, Сербия


Сербы рассматривают СВО на Украине – опосредованную войну России с НАТО – как продолжение своей прямой борьбы с этим военным блоком в 1990 годы.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил председатель Союза журналистов Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Даниел Симич.

Сербы рассматривают СВО на Украине – опосредованную войну России с НАТО – как продолжение...

Сербские лидеры, вопреки критике ЕС, посетили парад в Москве. Почему это важно?

Это важно, прежде всего, лично для Александра Вучича, то есть для сербской власти. Если бы он не поехал в Москву, – а вокруг состояния его здоровья во время визита в США развернулась настоящая драма, – он бы поставил себя в политически сложное положение на фоне продолжающихся протестов.

У сербского народа неучастие Вучича вызвало бы чувство непреодолимого стыда. Союз с Россией всегда был желанием подавляющего большинства сербов, и мы все вздохнули с облегчением, когда президент Сербии приземлился в Москве. Иначе это стало бы позором для Сербии.

С учетом продолжающейся СВО на Украине, это является важным и эмоциональным вопросом для сербов, поскольку сербы рассматривают борьбу России в опосредованной войне с НАТО как продолжение своей прямой борьбы в 1990-е. В ней у сербов не было шансов на победу, а вот у РФ они есть. Это дает сербам надежду на выживание в условиях окружённости странами НАТО.

Какие наиболее известные преступления нацистов на территории Югославии?

Немцы были беспощадны к сербам. По их расовой теории, сербы, как и русские, принадлежали к низшей расе. Политика немецких оккупантов: на каждого убитого немецкого солдата приходилось 100 убитых мирных сербов, а на каждого раненого – 50. На 10 убитых и 26 раненых солдат вермахта в конфликте с сербскими повстанцами пришлось от 3000 до 7000 расстрелянных мирных жителей Крагуевца.

Однако всё это – детские забавы по сравнению с преступлениями  союзников Гитлера – хорватов. Они убивали евреев неохотно. Евреев часто оставляли на госслужбе как дефицитный ресурс, – а главной целью хорватов было уничтожение сербов. Их убивали в ходе массовых кампаний, начиная с их собственных домов и заканчивая концентрационными лагерями.

Коммунистическая историография скрывала масштабы этих преступлений, до сих пор не ясно, сколько сербов погибло в результате геноцида, совершенного в Независимой державе Хорватия (марионеточное государство, созданное в 1941 году под патронатом Гитлера – прим).

А сегодняшняя Хорватия преуменьшает свои преступления. В концлагере Ясеновац, по утверждениям коммунистов, было убито более 700 тыс чел, но сегодня официальная цифра, указанная на мемориале, составляет лишь 80 тыс. Это классическая неонацистская апологетика государства-члена ЕС.

Помнят ли в Сербии о соучастии ряда европейских стран в гитлеровской агрессии против СССР?

К сожалению, это наименее известные факты. Именно тут я вижу наибольшее влияние американо-западноевропейской пропаганды,  т. н. НКО, которые распространились как чума после распада Югославии.

Жемчужиной в короне этого повествования является история высадки в Нормандии как «самого значимого события Второй мировой войны», в то время как Сталинградская и Курская битвы являются лишь «незначительными эпизодами», а участие всех остальных стран Европы на стороне Гитлера до сих пор тщательно скрывается.

Даже итальянцы, как несомненные виновники политики Бенито Муссолини и фашизма как системы, каким-то образом избежали вины. Гораздо меньше известно о французских, хорватских, испанских, голландских, финских и других подразделениях, чем о венгерских, румынских, болгарских союзниках Гитлера.

А Хорватия представляет сербскую антифашистскую борьбу на своей нынешней территории как свою собственную антифашистскую борьбу. В действительности же после распада СФРЮ в Хорватии было уничтожено более 3000 памятников антифашистской борьбе и жертвам фашистского террора.

Метки: , , , , , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить