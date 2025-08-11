«Сбывается пророчество Жириновского: мы перед неизбежным выбором» – укро-политтехнолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины лучше согласиться на предлагаемые Россией условия мира, что потерять еще больше территорий.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Понятно, что нам предлагают похабный, по мнению многих украинцев, мир, но есть обстоятельства, когда иногда похабный мир лучше, чем хорошая война, которая приведёт опять к новым потерям территорий, к очередным человеческим жертвам и стратегически ничуть не улучшит положение Украины», – считает Золотарев.

Он прогнозирует, что европейские союзники будут выступать против подобного рода сделки, но говорит, что об их субъектности в этом процессе говорить не приходится.