«Сбылись самые мрачные прогнозы» – украинский эксперт о саммите НАТО

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Прошедший в Гааге саммит НАТО оказался для Украины неудачней всех предыдущих – оружия ей не дадут, а Россия престала быть главной угрозой.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Случились мои самые худшие ожидания в преддверии этого саммита. Оно отображено в документах. Конечно, если смотреть форму, как люди друг с другом здороваются, глаза горят патриотизмом. Визуально все создали картину того, что Трамп вернулся в Европу, евроатлантические связи снова настолько сильны и толсты, какими они не были никогда раньше, Трамп очень позитивно оценивает Украину, Зеленского. Это все визуал. Давайте посмотрим внутрь этого визуала. Может Трамп сказал, что он увеличит расходы США на европейскую безопасность и оборону? Или численность американских войск? При Байдене об этом еще говорили. Сказал? Нет. Может, Трамп пообещал восстановить военную помощь Украине? Или хотя бы пообещал продавать Украине вооружение, в первую очередь? Европа готова платить? Нет. Может, в коммюнике остались обозначены перспективы членства Украины в НАТО? Которые были в коммюнике 2024-2023 года в Вильнюсе. Скажу по секрету, даже в коммюнике 2008 года формулировка намного сильнее», – возмутился Бортник.