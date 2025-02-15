Сараево беснуется: боснийские сербы отметили День государственности Сербии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение Республики Сербской Боснии и Герцеговины отмечать День Государственности в праздник Сретения Господня вместе с Сербией спровоцировало шквал негативных эмоций у бошнякско-хорватских элит этой страны.

В этом Сараево поддержало посольство Британии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Бошнякский член Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович заявил, что такое празднество является «грубым нарушением Дейтонского соглашения и попыткой создания несуществующей государственности в Боснии и Герцеговине». Он добавил, что «попытка Вучича навязать День государственности Республики Сербии в качестве дня государственности Республики Сербской представляет собой беспрецедентную форму нарушения международного и национального права».

Напомним, что ранее Бечирович внёс ходатайство в Конституционный суд БиГ, который отменил закон Республики Сербской «О флаге, гербе и гимне», позволяющий на территории энтитета и в его учреждений размещать символику Республики Сербия.

Номинально «хорватский» член Президиума БиГ, избранный голосами бошняков и не признаваемый своим представителем хорватской общиной Желько Комшич съязвил, что «выход из Боснии и Герцеговины в направлении Сербии осуществляется через пограничные переходы на востоке страны в Рачи, Каракае и других». В то же время хорватский вице-президент бошнякско-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины Игорь Стоянович и вовсе договорился до того, что «Сретенье – это не боснийско-герцеговинский праздник, а акт агрессии Сербии».

Министр иностранных дел БиГ Элмедин Конакович сказал, что «Дня государственности Республики Сербской не существует», поскольку и такого тезиса не существует. А старейшая фундаменталистская Партия Демократического Действия, созданная в своё время сепаратистами и исламскими фундаменталистами для отделения БиГ от СФРЮ, потребовала, чтобы Прокуратура немедленно возбудила уголовное дело против организаторов празднования Дня сербской государственности в Баня-Луке.

В православный праздник Сретения Господня – 15 февраля, в 1804 году началось Первое сербское восстание против османов. В честь этой даты Сербия отмечает День сербской государственности и День войска Сербии.

А с этого года этот же праздник отмечается и в Республике Сербской, причём отмечать его в столицу энтитета – Баня-Луку прибыл президент Сербии Александр Вучич и делегация сербского правительства.