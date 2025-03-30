Самую известную эстонку-русофобку тайно ненавидят в ЕС
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас «слишком нацелена на украинский конфликт – и больше ничего не говорит и не делает».
Об этом немецкий политолог Александр Рар заявил в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ситуация такая, что госпожу Каллас выдвинули на пост фактически министра иностранных дел ЕС восточноевропейцы. Я знаю, что ряд европейских стран скептически относился к такому выдвижению, потому что знали: госпожа Каллас выступает в основном с одной позиции – давить на Россию и выиграть войну против нее.
А задачи спецпредставителя ЕС по внешней политике более широкие, чем российская проблематика. Ей позарез нужно заниматься другими кризисами, перед которыми Европа стоит», – сказал Рар.
По его мнению, Каллас не понимает, что у нее нет «сверхполномочий министра», потому что ЕС не является единым государством.
«Когда отдельные чиновники, как бывший премьер Эстонии Кая Каллас, выступает от лица всей Европы. Причем, делать достаточно жесткие заявления, которые не были скоординированы с другими европейскими странами. Ее стали критиковать. Пока что не открыто. Но не всем это нравится, потому что она перегибает палку и переходит все грани своих полономочий», – заключил немецкий политолог.
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