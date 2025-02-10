«Самое перспективное» – бандеровцы задумали использовать Кавказ «для развала России»
Поскольку на Кавказе живёт меньше всего этнически русского населения, это самый потенциально перспективный регион для «расшатывания» России.
Об этом на «Бандеровских чтениях» в Киеве завил журналист-международник Антон Агей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Самый интересный – это регион Кавказа. Потому что по всей территории России ни один регион не имеет такого стратегического потенциала сопротивления, как Кавказ. В плане человеческих ресурсов, полезных ископаемых, стратегического положения, границы с другими странами, и так далее.
Много говорят о сопротивлении в других национальных республиках России, но мало людей обращает внимание на этнический состав этих республик. В Бурятии сейчас 70% населения – этнические русские. Представляете, что будет, если завра Бурятия провозгласит независимость», – рассуждал Агей.
Он подчеркнул, что такие сепаратистские движения неизбежно приведут к войне, и чтобы она была успешной, жители регионов должны противопоставлять себя русским.
«На Кавказе, в том же Дагестане русских только 3-4%. К тому же, если завтра та же Бурятия провозгласит независимость, с какими странами она может граничить? С Монголией, и всё. В то же время, регион Кавказа соприкасается с Грузией, Азербайджаном, Арменией – странами, которые раньше были колониями России», – добавил он.
По мнению «международника», в таком случае влияние России в регионе значительно снизится, потому что страны Закавказья «потеряют общую границу с РФ».
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