«Самое перспективное» – бандеровцы задумали использовать Кавказ «для развала России»

Вадим Москаленко.  
10.02.2025 19:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 330
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Поскольку на Кавказе живёт меньше всего этнически русского населения, это самый потенциально перспективный регион для «расшатывания» России.

Об этом на «Бандеровских чтениях» в Киеве завил журналист-международник Антон Агей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку на Кавказе живёт меньше всего этнически русского населения, это самый потенциально перспективный регион...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Самый интересный – это регион Кавказа. Потому что по всей территории России ни один регион не имеет такого стратегического потенциала сопротивления, как Кавказ. В плане человеческих ресурсов, полезных ископаемых, стратегического положения, границы с другими странами, и так далее.

Много говорят о сопротивлении в других национальных республиках России, но мало людей обращает внимание на этнический состав этих республик. В Бурятии сейчас 70% населения – этнические русские. Представляете, что будет, если завра Бурятия провозгласит независимость», – рассуждал Агей.

Он подчеркнул, что такие сепаратистские движения неизбежно приведут к войне, и чтобы она была успешной, жители регионов должны противопоставлять себя русским.

«На Кавказе, в том же Дагестане русских только 3-4%. К тому же, если завтра та же Бурятия провозгласит независимость, с какими странами она может граничить? С Монголией, и всё. В то же время, регион Кавказа соприкасается с Грузией, Азербайджаном, Арменией – странами, которые раньше были колониями России», – добавил он.

По мнению «международника», в таком случае влияние России в регионе значительно снизится, потому что страны Закавказья «потеряют общую границу с РФ».

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить